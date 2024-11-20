حزب الله يستهدف قاعدتين شرق "نهاريا" وشمال عكا.. ويدك تجمعات الاحتلال في الخيام

وطن: تستمر المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله في تنفيذها العمليات النوعية ضد مستوطنات وقواعد ومواقع وتجمّعات الاحتلال الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة، بالصواريخ والمُسيّرات الانقضاضية، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

في هذا الإطار، شنّ مقاتلو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة الـ6:10 من صباح اليوم الأربعاء، هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة لوجستية للفرقة 146 في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، شمالي بلدة الشيخ دنون، شرقي "نهاريا"، وأصابت أهدافها بدقّة.

وبعد ذلك بـ5 دقائق، شنّ مقاتلو المقاومة هجوماً جويّاً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة "شراغا" (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني)، شمالي مدينة عكا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقّة.

وعند الساعة الـ12:00 من ظهر اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية مدينة صفد المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.

في غضون ذلك، دوّت صفّارات الإنذار في المطلة في إصبع الجليل، وأيضاً في "برعام" في الجليل الغربي.

استهداف متواصل لتجمّعات الاحتلال

وفي إطار استهداف تجمّعات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مقاتلو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة الـ1:00 من ظهر اليوم الأربعاء، تجمّعاً لقوّات "جيش" الاحتلال جنوبي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.

وعند الساعة الـ2:00 من بعد ظهر اليوم، استهدف مقاتلو المقاومة تجمّعاً لقوّات "جيش" الاحتلال جنوبي مدينة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

وكانت المقاومة الإسلامية استهدفت عند الساعة الـ12:15 من ليل الثلاثاء - الأربعاء، تجمّعاً لقوّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في موقع المرج (في محيط وادي هونين) المقابل لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخيّة.

وفي التوقيت نفسه، استهدف مقاتلو المقاومة تجمّعاً لقوّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة شمع، بقذائف المدفعية.

وقبل ذلك، وعند الساعة الساعة 12:10 من ليل الثلاثاء - الأربعاء، استهدف مقاتلو المقاومة تجمّعاً لقوّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في موقع جل الدير مقابل بلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

مشاهد لاستهداف قاعدتَي "تل حاييم" و "بيت ليد"

وبالتوازي، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من استهداف المقاومة قاعدتَي "تل حاييم" و"بيت ليد" التابعتين لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة.