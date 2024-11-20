مركز ” مساواة ” يعقد دورة تدريبية لتنمية قدرات العاملين/ ات في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة والبدو

وطن: عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” في سياق تنفيذ برنامج حماية حقوق ذوي/ات الإعاقة والبدو ” بالتعاون مع الملتقى المدني الدولي وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG والاتحاد الأوروبي دورة تدريبية على مدار ثلاثة أيام 17،18،19/11/2024 في جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة واستهدفت العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة والبدو ونشطاء/ات في مؤسسات مجتمع مدني ومحامين/ ات.

وفي هذا السياق قال مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية في مساواة إبراهيم البرغوثي إن أهمية هذه الدورة تأتي في سياق برنامج تنمية قدرات النشطاء/ات المجتمعين المهتمين بالدفاع عن حقوق الانسان الفلسطيني بشكلٍ عام والبدو وذوي/ات الاعاقة بشكلٍ خاص ، وتعريفهم بالادوات المتاحة قانوناً وعلماً في إنجاح مساعيهم في حماية تلك الحقوق وصونها عبر رفع و تنمية قدراتهم فيما يتعلق برصد وتوثيق الانتهاكات التي قد تمس بحقوق الانسان .الفلسطيني.

وأضاف قائلاً : إن هذا الدورة تعمل على آليات واجراءات تقديم حملات إذكاء الوعي ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الاقليات في فلسطين وفي مقدمتها ذوي/ات الاعاقة والبدو الى جانب تنظيم حملات الضغط والمناصرة بغية اسناد دورهم واداءهم في أكبر إسناد مجتمعي عام باعتبار أن قضية حقوق المواطن تهم كل المجتمع الفلسطيني وهي مضمونة وفق العقد الاجتماعي الذي يقوم عليه المجتمع الفلسطيني ودولة فلسطين .

بدوره قال منسق المشاريع في مؤسسة الملتقى المدني الدولية مهيب العموري إن الهدف الأساس من تنفيذ هذه النشاطات هو تعزيز حقوق هذه الاقليات في المجتمع المحلي ، وأما على صعيد النشاط واللقاء التدريبي الذي عقد ضمن المشروع وبالتعاون مع مؤسسة الملتقى المدني بشكل اساسي هو نشاط مهم جداً فيما يتعلق بتعزيز آلية الرصد والتوثيق القانوني في إطار المناصرة وعكس أهم التحديات والانتهاكات التي تواجه هذه الفئة من المجتمع .

وفي ذات السياق قال المدرب في مجال الرصد والتوثيق القانوني زاهي جرادات إن هذه الدورة من الدورات المهمة والهادفة الى رفع مستوى خريجي وخريجات الجامعات الفلسطينية وتنمية وعيهم وقدراتهم في موضوع الدفاع عن حقوق الانسان الفلسطيني بشكلٍ عام .

من جانبها قالت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي/ات الاعاقة هديل شوامرة أن عقد هذا التدريب يمثل فرصة هامة بالنسبة لنا كعاملين في مجال الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني وبخاصة للفئات المهمشة مثل الاشخاص ذوي/ات الاعاقة والبدو ، لان هذه الفئة تتعرض للكثير من الانتهاكات والتحديات ، وبالتالي بالنسبة لي هي فرصة مهمة جداً لتطوير مهاراتي

وبدورها قالت المتدربة تالا إياد إن مشاركتها في التدريب جاءت من أجل الاطلاع أكثر على ابرز التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق المواطن وكيفية استخدام الادوات القانونية في سبيل الدفاع عن هذه الحقوق .

ويشار الى أن هذه الدورة تمثل الدورة التدريبية الأولى التي تجمع ذوي/ات الاعاقة وزملائهم من غير ذوي/ات الإعاقة سواءً في المتدربين/ات أو في المدربين/ات الذين ضموا مدرباً من ذوي الإعاقة البصرية .

ويذكر أن هذه الدورة لم تستهدف التعريف بحقوق ذوي/ات الإعاقة والبدو وإنما استهدفت وتناولت البحث المفصل في آليات وأدوات حماية تلك الحقوق ، حيث تناولت في يومها الأول آليات الرصد والتوثيق للانتهاكات التي قد يتعرض ذوي/ات الإعاقة والبدو وعموم المواطنين الفلسطينيين ، واستخدام البحث العلمي كأداة من أدواتهما .، وقدم المحاضرة الأستاذ زاهي جرادات من مؤسسة الحق ، فيما تناول اليوم الثاني من الدورة اذكاء الوعي وسبل تنظيم وتصميم وتنفيذ حملات رفع الوعي المجتمعي لحقوق ذوي/ات الإعاقة والبدو ، وقدّمها الناشط الشبابي من ذوي الإعاقة البصرية الاستاذ حمد سمامرة ، وتناولت في يومها الثالث تصميم وتنفيذ حملات الضغط والمناصرة لحماية حقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة والبدو ، وقدّمها الدكتور عصام عابدين .

ومن أبرز التوصيات الصادرة عن المتدربين / ات ، المطالبة بتعميم تجربة التدريب المشترك لدى سائر مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية والأهلية الأخرى التي تُعنى باحترام حقوق الإنسان وحمايتها ، إلى جانب المطالبة بمشاركة ذوي/ات الاعاقة والبدو في تلك الدورات سواءً من جهة المستفيدين منها أو مقدميها .

وطالبوا نقابة المحامين الفلسطينيين بإدراج مساق التشريعات الناظمة لحقوق البدو وذوي/ات الإعاقة في برامج التدريب وامتحانات مزاولة مهنة المحاماة .

واستفاد من الدورة 18 شاب/ة منها 10 شباب و8 شابات .