استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان غرب جنين

وطن: استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في بلدة كفر دان غرب جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن شابا استشهد خلال محاولة طاقم الإسعاف نقله عقب إصابته بالرصاص الحي في الصدر خلال المواجهات في كفر دان.

وكانت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، قصفت مركبة في بلدة كفر دان غرب جنين.

وأفادت مصادر صحفية بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مركبة في منطقة "واد حسن" الواقعة بين كفر دان واليامون غرب جنين، بالتزامن مع اقتحام بلدة كفر دان، وسط تحليق طائرات "الأباتشي" في سماء البلدة.

وقالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال حاصرت منزلا قريبا من موقع قصف المركبة، وأطلقت قذائف محمولة على الكتف تجاهه.

يتبع..