مصادر عبرية : مقتل 4 جنود واصابة آخرين جراء تفجير حزب الله مبنى تحصنوا به جنوب لبنان

رام الله - وطن: ذكرت مصادر عبرية ان 4 جنود قتلوا حتى الآن جراء كمين للمقاومة في جنوب لبنان.

وحسب المعلومات القليلة التي نشرت في الاعلام العبري فان المقاومة استطاعت تفجير مبنى تحصن فيه جنود الاحتلال وقد انهار عليهم، وقد أسفر عن عدة اصابات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية " هناك تقارير صعبة من جنوب لبنان...الحديث عن تفجير مبنى كان بداخله قوات من الجيش".

وقال موقع حدشوت للو تسنزورا "مقتل 4 جنود في حدثين أمنيين في جنوب لبنان، منهم 3 في حدث أدى لانهيار مبنى عليهم".

وحسب المعلومات الأولية فان تفجير المبنى أسفر حسب المعلومات الأولية عن مقتل 4 جنود واصابة ما لا يقل عن 6 آخرين.

وكانت وسائل الاعلام العبرية قد نشرت صباح اليوم عن وقوع قوة من جيش الاحتلال في "حدث أمني" صعب جنوب لبنان.