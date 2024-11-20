شؤون المرأة والمجتمع المدني يبحثان مضمون وآليات إطلاق حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

وطن: أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على مواصلة العمل وتكثيف الجهود وطنياً ودولياً لفضح جرائم الاحتلال بحق النساء والمطالبة بوقف الحرب ومساءلة الاحتلال على جرائمه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة الخليلي اليوم في مقر وزارة شؤون المرأة بحضور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وممثلات وممثلين من مؤسسات نسوية ومجتمع مدني، بهدف التنسيق والتشاور على مضمون الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة خاصة في ظل استمرار العدوان على غزة والعنف الذي يمارسه الاحتلال والذي يمس الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وبالأخص المرأة الفلسطينية.

ومن جانبها أكدت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير على تكاملية العمل مع الوزارة وتوحيد الرؤية وشموليتها لا سيما في ظل خصوصية هذه المرحلة التي يعاني منها شعبنا من جرائم الحرب وتداعياتها على النساء والاطفال، مضيفه الى ضرورة تكثيف الجهود في التوعية ومناهضه العنف بإشراك وسائل الاعلام والمدارس والمساجد والكنائس واستمرارية العمل دوليا بالشراكة مع وزارة الخارجية.

وتضمن اللقاء نقاشاً مشتركاً حول مجموعة الفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة بالتركيز على أولويات وقف الحرب ونصرة القضية الفلسطينية والعمل على المزيد من الضغط والتعبئة والمناصرة لضمان مساءلة الاحتلال وحماية النساء ورفع مستوى الاستجابة.

وفي ختام اللقاء أكدت الخليلي على ضرورة تنسيق الجهود من خلال تكثيف العمل الموحد وطنياً واقليماً ودولياً لتحقيق الاهداف المرجوة، وعلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام في تحقيق أهداف حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.