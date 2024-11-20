36 شهيدا وأكثر من 50 جريحا في عدوان إسرائيلي على مدينة تدمر السورية

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الدفاع السورية استشهاد 36 شخصا في عدوان اسرائيلي ظهر اليوم.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب انه في "حوالي الساعة 30 :13 بعد ظهر اليوم شن العدو الصهيوني عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف مستهدفاً عدداً من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية ما أدى إلى ارتقاء 36 شهيداً وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة".

وأفادت وكالة "سانا" السورية، بأنّ الاحتلال الإسرائيلي نفّذ عدواناً على مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، طال الأبنية السكنية والمدينة الصناعية فيها.

وقبل أيام، أكد مصدر عسكري سوري استشهاد 15 شخصاً وإصابة 6 آخرين، بينهم نساء وأطفال، ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة، من جراء عدوانٍ إسرائيلي على عدد من الأبنية السكنية في حي المزة في دمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق.