رشيد شاهين يكتب لوطن: كتاب وودورد "حرب" هل أكد المؤكد ام فضح المستور، الاتصالات الأمريكية بالقادة العرب

لقد اثار ما جاء في كتاب وودورد عن الاتصالات الأمريكية مع قادة دول العربان الكثير من اللغط في الشارع العربي خاصة وأنه فضح مواقف اولئك القادة مما يجري من حرب اجرامية يقوم بها كيان الابادة ضد ابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



ما اثاره وودورد لم يشكل اي نوع من انواع الصدمة ولا حتى الاستغراب لدى شرائح واسعة من الناس لأنهم كانوا يدركون مواقف القادة وجاء الكتاب ليؤكد " ظنونهم" وان كل ما حصل بعد نشر ذلك ضمن كتاب وودورد انه أكد تلك الظنون وفضح " المستور" وغير المعلن وما يقال خلف الجدران.



لقد طرح العديد من " الناس" سؤالا مهما يتعلق فيما يرمي إليه الكاتب من فضح تلك المواقف، وإذا كان قد استقاها او علمها ممن شاركوا فعلا في تلك الاتصالات والاجتماعات فما هو الهدف من نشرها على العلن.



عندما يكشف وودورد بعض تفاصيل تلك الاجتماعات فانه عمليا يقوم " بزرع" المزيد من الفتنة ويعزز عدم الثقة القائمة أصلا بين شعوب تلك البلدان وقادتها، عدا عن انه بمثابة " الصفعة" لحلفاء قالوا ما قالوه معتقدين انه سيبقى طي الكتمان.



على اية حال، يتحدث وودورد عن عدم قدرة بلينكن البقاء في تل ابيب بسبب استمرار تساقط صواريخ المقاومة الفلسطينية على المدينة ومحيطها وهذا ما جعله يغادر متوجها الى الأردن.



يقول الكاتب ان بلينكن التقى الملك عبد الله الثاني صباح الثالث عشر من اكتوبر، والذي قال لبلينكن " أخبرنا إسرائيل بعدم القيام بذلك، أخبرناهم بعدم الاقتراب من حماس، حماس هي جماعة الإخوان المسلمين".



وهنا تبرز مسألة هامة تتعلق بمثل القول من جانب الملك خاصة و الجميع يعلم ان جماعة الاخوان المسلمين لم تكن ممنوعة في الأردن في يوم من الايام وهي جماعة مرخصة وتعمل بشكل قانوني ولديها نوابا في البرلمان الأردني منذ عشرات السنين، فما الذي استجد وهل قال الملك ذلك ولماذا قاله.



وأضاف الملك بحسب الكاتب " يجب هزيمة حماس، لن نقول ذلك علنا، لكننا ندعم هزيمة حماس" ثم أردف " كان ينبغي على إسرائيل التعامل مع السلطة الفلسطينية والعمل معها".



الكتاب لم يوضح ما الذي قاله بلينكن وماذا كان رده على أقوال الملك، بل ينتقل الى الحديث عن سفره الى قطر ولقائه مع الأمير تميم الذي قال لبلينكن " اوضحنا لحماس ان لا أحد يقبل ذلك، لم يعد لديكم اصدقاء، ماذا تتوقعون ان نقول للأمريكيين والاسرائيليين" ثم اضاف " لم يكن واضحا ما اذا كان قادة حماس في الزوجة يعرفون مسبقا عن الهجوم، من الممكن ان يكون السنوار قد فعل ذلك بمفرده، لكن من الممكن ايضا انهم يعرفون ولا يريدون إخبار احد بذلك".



بلينكن قال للامير انه من المهم وجود قناة للاتصال بحماس للتفاوض من اجل إطلاق سراح " الرهائن" وأوضح له انه عندما ينتهي هذا الامر " فانه لا يمكن استمرار الوضع كالمعتاد مع حماس، هذا غير مقبول"، وقد رد الأمير على ذلك بالقول " افهم، لن يحدث ذلك، لا احتاج حماس بعد الان، لا اريد عقبات مع امريكا، سنبقى على القناة مفتوحة لأنكم تجدونها مفيدة، علاقتنا مع أمريكا مهمة جدا".



يقول الكاتب ان بلينكن تفاجأ من موقف الامير، كان يعتقد بان الامر سيكون أكثر تعقيدا، وان الامر لن يكون بهذه السهولة حيث كان بلينكن يعتقد انه ستكون هنالك صعوبات فيما يتعلق بعلاقة حماس بالدولة القطرية كما ووجودها في هذا البلد، لكن الامر بدا أسهل مما كان بلينكن بتصور.



في الحقيقة ان هذا النمط من العلاقة بين قادة العرب و الامريكي او الاجنبي يعطي إشارات على كيفية تعاطي القادة العرب مع القضايا المتعلقة ببلدانهم وعن كيف يتطوعون لإبداء المواقف والتنازلات بشكل مجاني وحتى بدون مجرد نقاشها.



ثم يتطوع الامير بحسب الكاتب ليقدم " هدية" لبلينكن عندما قال له " حماس اخبرتنا بأنهم سيطلقون بعض الرهائن" هذا الامر فاجأ "مرة اخرى" كثيرا بلينكن فهو عرض لم يكن يتوقعه ابدا، واضاف الامير " انهم على استعداد لفعل ذلك لكنهم بحاجة الى ممرات إنسانية للسماح للرهائن بالمغادرة، بالطبع من المحتمل انهم يريدون شيئا بالمقابل".



بعد ان سمع بلينكن ما سمعه من أمير قطر، طار متجها الى البحرين، وقد بدأ بسلسلة من الاتصالات الحثيثة بشأن ما سمعه في الدوحة عن امكانية إطلاق سراح بعض " الرهائن".



لم يتحدث الكاتب كثيرا عما جرى في لقاءات بلينكن مع قادة مملكة البحرين التي تركها متوجها الى المملكة السعودية حيث التقى في صباح الرابع عشر من اكتوبر بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.



لقاءات بلينكن في السعودية والإمارات سيتم الحديث عنها في الجزء القادم والأخير من هذه المقالة.