شهداء وجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على لبنان

وطن: استُشهد وأصيب عشرات المواطنين اللبنانيين، اليوم الأربعاء، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على لبنان وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

واستهدفت غارة للاحتلال آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني أسفرت عن شهيد وجريحين على طريق برج الملوك-القليعة جنوب لبنان، فيما استُشهد أمس 3 عناصر من الجيش جراء استهداف الاحتلال مركزاً للجيش اللبناني في بلدة الصرفند جنوبا.

كما استُشهد 5 مواطنين جراء غارات الاحتلال على بلدتي معركة وزفتا جنوبا.

وكانت غارات الاحتلال على بلدات كفر ملكي، وعين قانا، وحبوش، وزوطر الشرقية ليلة أمس قد أدت إلى استشهاد أكثر من 10 مواطنين بحسب معلومات صحفية.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية بلدات كفر شوبا، والخيام، وشبعا، وعين بعال، ودير قانون، ورأس العين، والجبين، والمنصوري، وقانا، وعيتيت، وزبقين في جنوب لبنان.