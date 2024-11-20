العدوان مستمر لليوم الثاني.. إصابة شابين بشظايا الرصاص الحي في مخيم جنين

وطن: أصيب شابان، اليوم الأربعاء، بشظايا الرصاص الحي في العدوان المستمر على مدينة جنين ومخيمها.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها نقلت شابين مصابين بشظايا الرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب المواطنين ومنازلهم في مخيم جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد أصابت في وقت سابق شابين بالرصاص الحي في الصدر واليد في مخيم جنين.

يُذكر أن قوات الاحتلال تعيق عمل مركبات الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر منذ بدء العدوان على جنين يوم أمس، وتحتجزها وتستخدمها دروعا بشرية كما حدث أمس في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين، وهم: رامي الحويطي، وفراس الجاسر، ورائد عبد الرحمن صادق حنايشة، وأنور نضال توفيق سباعنة، وعدنان سليمان طزازعة، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى دمار كبير وتخريب في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.