الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلن عن منح جديدة لتعزيز السلام

وطن: أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم عن سبع منح لبرامج جديدة لتعزيز السلام والتي من شأنها تقوية وتوسيع شبكة منظمات التي تعمل على بناء السلام في إطار صندوق الشراكة بين الشعوب من أجل السلام (People-to-People Partnership for Peace Fund).

تركز البرامج الجديدة على تمكين الشباب كقادة مستقبليين في المصالحة؛ وتأهيل النساء كصانعات تغيير وبناة سلام؛ وتوفير التدريب وخلق الروابط في المجتمع المدني لتعزيز السلام في المجتمعات التي يخدمونها، في إطار صندوق مبادرة الشراكة من أجل السلام في الشرق الأوسط (MEPPA) على اسم نيتا لوي، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز التعايش السلمي والحوار .

تساعد برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار صندوق MEPPA للشراكة من أجل السلام في الشرق الأوسط على مواجهة التحديات المشتركة والأولويات المتبادلة مثل الرعاية الصحية والنمو الاقتصادي وريادة الأعمال وتمكين المرأة والتكنولوجيا والبيئة. يمثل شركاء MEPPA مجموعة متنوعة من منظمات المجتمع المدني والتي تلتزم جميعها أكثر من أي وقت مضى بمعالجة الانقسامات القائمة وتعزيز الإيمان بمستقبل مشترك.

قام الكونجرس الأمريكي بسن قانون مبادرة الشراكة من أجل السلام في الشرق الأوسط على اسم نيتا لوي (MEPPA) عام 2020 وخصص مبلغ 50 مليون دولار سنويًا لمدة خمس سنوات. وحتى الآن، قدم الصندوق 29 منحة لجمع الفلسطينيين والإسرائيليين معاً من خلال التعاون المتبادل. لمزيد من المعلومات حول هذه المِنَح وعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وغزة، يرجى زيارة الرابط

https://www.usaid.gov/west-bank-and-gaza/meppa