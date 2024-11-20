كهرباء القدس تعلن قطع التيـار الكهربـائي عن عدة مناطق من محافظة القدس

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافق 21/11/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس:

أجزاء من منطقة الطور والصوانة وتشمل: شارع الصوانة ومحيطه ، الكلية الإبراهيمية ومحيطها ، مستشفى الهلال الأحمر ومحيطه ، محيط شارع امرؤ القيس ، محيط شارع نهاد أبو غربية ، محيط شارع العلماء ، محيط شارع المشرق ، محيط شارع ياقوت الحموي ، محيط إسكانات الجولاني ، محيط فندق الكومودور.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.