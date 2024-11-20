En
البث المباشر
وطن الأخبار أخبار الشركات

كهرباء القدس تعلن قطع التيـار الكهربـائي عن عدة مناطق من محافظة القدس

20.11.2024 01:24 PM
كهرباء القدس تعلن قطع التيـار الكهربـائي عن عدة مناطق من محافظة القدس

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافق 21/11/2024  عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس: 

أجزاء من منطقة الطور  والصوانة وتشمل: شارع الصوانة ومحيطه ، الكلية الإبراهيمية ومحيطها ، مستشفى الهلال الأحمر  ومحيطه ، محيط شارع امرؤ القيس ، محيط شارع نهاد أبو غربية ، محيط شارع العلماء ، محيط شارع المشرق ، محيط شارع ياقوت الحموي ، محيط إسكانات الجولاني ، محيط فندق الكومودور.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

تصميم وتطوير