جيش الاحتلال يعترف: ليس لدينا العدد الكافي من الجنود للسيطرة على قطاع غزة

وطن: أفاد موقع "واللا" العبري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أرسل الأسبوع الماضي رده إلى المحكمة العليا بشأن مسألة إدخال "المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة.

وأشار الجيش في رده إلى أن "عدد القوات المتواجدة في القطاع وطبيعة أنشطة الجيش لا يسمحان بإقامة سيطرة "فعالة" على القطاع"،

وقال الموقع إن الجيش يعترف أنه "ليس لديه العدد الكافي من الجنود للسيطرة على قطاع غزة".

وأفاد مكتب المدعي العام الإسرائيلي أنه، "حتى الآن لا يتمتع الجيش بسيطرة فعالة على قطاع غزة وقدر حركة حماس على ممارسة السلطات الحكومية لم يتم تقويضها بالكامل، رغم أنها تضررت" على حد زعمه.

وجاء في الموقع أنه، "تم تقديم كلمات الجيش هذه كرد رسمي إلى المحكمة العليا في نهاية الأسبوع الماضي، وتم نشرها بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حماس لن تكون موجودة في غزة بعد الآن. كما أن موقف الجيش يتوافق بشكل لا لبس فيه مع نقص القوة البشرية في الجيش بسبب عدم تجنيد الحريديم".