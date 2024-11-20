"كهرباء القدس": توقف عمليات شحن العدادات "مسبقة الدفع" وقبض الفواتير مساء اليوم الأربعاء وحتى صباح غدٍ الخميس

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لوقف عمليات شحن العدادات " مسبقة الدفع" وقبض الفواتير في جميع المراكز من نقاط الشحن الخارجية والتطبيق الإلكتروني ومكاتب الشركة ، وذلك ابتداءاً من الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 وحتى السابعة من صباح يوم غدٍ الخميس 21/11/2024.

ودعت الشركة كافة مشتركيها الأعزاء ممن شارفت شحناتهم الكهربائية على الانتهاء لشحن خدماتكم بأقرب وقت وإدخال أي شحنات قديمة غير مدخلة في العداد قبل الفترة المشار اليها أعلاه لتجنب فقدانها.

وتؤكد الشركة إن هذا الاجراء ناتج عن أعمال التحديثات للأنظمة المعمول بها في الشركة