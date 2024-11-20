الاحتلال يعلن مقتل جندي واصابة ضابط خلال معارك شمال قطاع غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي ،صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي وإصابة ضابط بجراح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة في شمال قطاع غزة.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجندي القتيل من وحدة كفير في كتيبة 90 و أن الضابط المصاب في نفس الحادث هو قائد الكتيبة 90 وهو برتبة مقدّم واصيب بجراح خطيرة.

ويرتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري إلى 30 قتيلًا من الجنود والمستوطنين .

وأفادت معطيات جيش الاحتلال بأن 800 جنديا قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 372 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة و40 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان.