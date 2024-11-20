الاحتلال يهدم منزلاً في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

وطن: شرعت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاربعاء، بهدم منزل في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من شرطة الاحتلال برفقة آليات تتبع لبلدية الاحتلال بالقدس ،اقتحمت حي راس خميس بمخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال شرعت بهدم منزل يعود لعائلة زاهدة.

وبلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس خلال شهر تشرين الأول الماضي (15) عملية هدم وتجريف، منها ٩ عمليات هدم ذاتي قسري و4 عمليات هدم نفذتها آليات الاحتلال)، بالإضافة إلى عمليتيّ تجريف، ووفقًا لمعطيات رسمية من محافظة القدس.

و سلمت سلطات الاحتلال خلال شهر تشرين الأول نحو 21 قرار هدم في أنحاء مختلفة من قرى وبلدات محافظة القدس.