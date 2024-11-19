8 شهداء في قصف الاحتلال منزلا ببيت لاهيا شمال القطاع

وطن: استشهد ثمانية مواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا مأهولا بالمواطنين والنازحين يعود لعائلة الكحلوت، قرب شركة الكهرباء بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.

وأوضح أن المواطنين تمكنوا من انتشال عدد من الشهداء والمصابين ونقلهم لمستشفى كمال عدوان، وأن عددا من العالقين ما زالوا تحت الأنقاض.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,972 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,008 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.