المقاومة تقصف تحشّدات الاحتلال في قطاع غزة وتسيطر على 3 مسيّرات

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهدافها قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم".

بدورها أعلنت سرايا القدس قصفها بقذائف الهاون تجمع لجنود وآليات الاحتلال المتوغلين في محيط نادي خدمات جباليا وسط مخيم جباليا.

كما قالت السرايا، إنّها سيطرت على "3 مسيرات للاحتلال خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء خان يونس". وتحدثت وسائل إعلام عبرية، عن قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال اليوم في قطاع غزّة في حدث أمني صعب.