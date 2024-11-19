القوات اليمنية المسلحة: استهدفنا سفينة بالبحر الأحمر كانت تتجه لـ "إسرائيل"

وطن: أعلنت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة "Anadolu S" في البحرِ الأحمر بصواريخ باليستية وبحرية، وأكدت إصابتها بشكل دقيق ومباشر.

وقالت القوات المسلحة في بيان، إن الاستهداف جاء لعدم استجابة السفينة لتحذيرات القوات البحرية، ولانتهاك الشركة المالكة لها قرارَ حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأشارت إلى أن العملية تاتي "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبينِ الفلسطينيِّ واللبنانيِّ وإسناداً للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية".

وأكدت القوات اليمنية، "استمرارها في فرض الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهةِ إليه أو التي تتعاملُ معه".

كما أكدت استمرارها في الاحتلال الإسرائيليّ بالصواريخ والمسيرات، مشددة على أنَّ هذه العمليات لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان.