حزب الله يواصل عملياته النوعية: تصدٍّ عند الحدود واستهدافات وصولاً إلى حيفا و"تل أبيب"

وطن: في إطار معركة "أولي البأس"، يواصل مقاتلو المقاومة الإسلامية في لبنان تصديهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف القرى الواقعة عند الحدود مع فلسطين المحتلة، بالصليات الصاروخية والصواريخ الموجّهة، بالتوازي مع شنّ عمليات ضدّ أهداف استراتيجية في العمق "الإسرائيلي"، على بعد أكثر من 100 كلم.

تصدٍّ عن الحدود: استهداف تجمعات وإسقاط محلّقة

في مارون الراس، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعين لقوات الاحتلال عند الأطراف الجنوبية للبلدة، بصليتين صاروخيتين متتاليتين، وذلك عند الـ3:00 والـ3:30 من بعد ظهر الثلاثاء (بتوقيت بيروت والقدس الشريف).

وفي عملية متزامنة، في شمالي البلدة، قصفت تجمعاً آخر بصلية من الصواريخ. وجاء ذلك بعدما استهدفت، بصاروخ موجّه، منزلاً يتحصّن فيه جنود الاحتلال، موقعةً إياهم بين قتيل وجريح، وذلك في عملية نفّذتها عند الـ1:20 ظهراً، عند الأطراف الشمالية لمارون الراس.

وفي الخيام، وتحديداً في الجهة الشرقية منها، استهدفت حزب الله تجمعاً لقوات الاحتلال، بصلية صاروخية، عند الـ2:50 من بعد الظهر. وسبق ذلك قصف تجمع آخر في بوابة العمرا، عند الأطراف الجنوبية، بصلية أخرى من الصواريخ، عند الـ2:15 من بعد الظهر.

وأعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان أيضاً عن استهداف تجمع لقوات الاحتلال في جنوبي الخيام، بصلية من الصواريخ النوعية، مساء الإثنين.

إضافةً إلى ذلك، استهدف حزب الله، عند الـ2:50 من بعد ظهر الثلاثاء، تجمعاً لقوات الاحتلال عند الأطراف الجنوبية لبلدة شمع، بقذائف المدفعية.

وفيما يتعلق بالتصدي المتواصل ضدّ جيش الاحتلال في شمع، أفادت مصادر في جنوبي لبنان باحتراق 3 دبابات للاحتلال وتدميرها بعدما استهدفتها المقاومة.

في البياضة أيضاً، استهدفت المقاومة تجمعاً آخر لقوات الاحتلال عند الأطراف الجنوبية للبلدة، بصلية صاروخية، عند الـ1:25 ظهراً.

وتتعرّض قوات الاحتلال المتقدمة في كل من شمع والبياضة للاستهداف بنيران المقاومين، بالتوازي مع فشلها في التقدم نحو عيناثا وبيت جبيل.

وفي عملية أخرى عند الحافة الأمامية، استهدف حزب الله محلّقةً لجيش الاحتلال في أجواء بلدة الطيبة، مستخدماً الأسلحة المناسبة، بحيث تم إسقاطها في المنطقة، وذلك عند الـ10:45 صباحاً.

واستهدفت صواريخ المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات لقوات الاحتلال في عدد من المستوطنات الشمالية. وكان آخر ما أعلنه الإعلام الحربي استهداف تجمع في مستوطنة "سعسع"، في عملية نفّذت عند الـ9:30 صباحاً، بصلية صاروخية.

واستهدفت المقاومة أيضاً تجمعاً لقوات الاحتلال في ثكنة "راميم"، بصلية صاروخية، عند الـ2:40 ظهراً.

استهداف "غليلوت" و"رامات دافيد" بصواريخ نوعية ومسيّرات انقضاضية

بالتوازي مع ذلك، تتواصل عمليات المقاومة في اتجاه عمق جيش الاحتلال، بالصواريخ والمسيّرات الانقضاضية النوعية.

في هذا الإطار، قصف مقاتلو حزب الله، عند الـ2:00 ظهراً، قاعدة "غليلوت"، بصواريخ نوعية. و"غليلوت" هي مقرّ وحدة الاستخبارات العسكرية "8200"، وتقع في ضواحي "تل أبيب"، على بعد 110 كلم من الحدود.

وعند الـ6:45 صباحاً، شنّتت المقاومة هجوماً جوياً، بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة "رامات دافيد"، جنوبي شرقي حيفا المحتلة، مصيبةً أهدافها بدقة. وتبعد القاعدة 50 كلم من الحدود، وهي قاعدة جوية رئيسية في الشمال، وتضمّ أسراباً قتاليةً حربية.

وجاءت هاتان العمليتان في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله".

كما استهدف حزب الله "الكريوت"، شمالي حيفا المحتلة، بصلية صاروخية، عند الـ11:00 صباحاً.

وفي عملية أخرى جاءت في إطار سلسلة عمليات "خيبر"، وأعلنها الإعلام الحربي الثلاثاء، شنّت المقاومة، عند الـ11:00 من مساء الإثنين، هجوماً بسرب من المسيّرات الانقضاضية، على قاعدة "بيت ليد"، الواقعة في شرقي "نتانيا"، بحيث أصابت أهدافها بدقة.

وهذه القاعدة هي قاعدة عسكرية، تحوي معسكرات تدريب للواءي "ناحال" والمظليين، وهي تبعد 90 كلم من الحدود اللبنانية - الفلسطينية.