الاشتباكات مستمرة في جنين.. المقاومة تستهدف الاحتلال بالعبوات وتؤكد تحقيق إصابات

وطن: أكدت سرايا القدس، كتيبة جنين، أنّ مقاتليها يواصلون استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، محققين إصابات مؤكدة.

من جانبها، أكدت مصادر محلية تجدّد الاشتباكات بين المقاومين و"جيش" الاحتلال، في حارة جورة الذهب في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية، لافتةً إلى انسحاب قوات الاحتلال من البلدة بعد اختطافها جثامين 3 شهداء.

بدورها، زفّت سرايا القدس، كتيبة جنين، مجموعات قباطية، 3 شهداء ارتقوا خلال التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة، هم: أنور نضال توفيق سباعنة (25 عاماً)، ورائد عبد الرحمن صادق حنايشة (24 عاماً)، وسليمان عدنان سليمان طزازعة (32 عاماً).

كذلك، أفادت كتيبة جنين بأن مقاتليها في مجموعات قباطية خاضوا معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محور الشهداء، بعد إيقاع قوة إسرائيلية خاصة، في كمين مركب، بحيث استهدفوا جنود الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، محققين إصابات مؤكدة.

وكانت كتيبة جنين أعلنت تمكن مقاتليها، فجر اليوم الثلاثاء، من استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في محور دوار العودة في مخيم جنين.

وتصدى مقاتلو كتيبة جنين لقوات الاحتلال في محاور القتال عند أطراف مخيم جنين، بحيث "أمطروا جنود الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، وحققوا إصابات مؤكدة"، بحسب ما أكد بيان الكتيبة.

ومنذ ساعات الفجر، واصل الاحتلال عدوانه على جنين ومخيمها وبلدات أخرى، بحيث عمد إلى تدمير البنية التحتية.

أمّا في طوباس، فأعلنت كتائب شهداء الأقصى سيطرتها على مسيّرة، وحصولها على معلومات استخبارية مخزَّنة فيها، خلال تنفيذها مهمة استخبارية في بلدة طمون.

من جهة أخرى، أعدم "جيش" الاحتلال شابًا عند مدخل مخيم شعفاط، شمالي القدس المحتلة، اليوم، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.