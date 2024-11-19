الشركات المدرجة تفصح عن بياناتها المالية للشهور التسعة الأولى من العام 2024 وتراجع صافي الربح بنسبة 55%

وطن: أعلنت بورصة فلسطين عن استلام البيانات المالية للشهور التسعة الأولى من العام 2024 من 46 شركة من أصل 48 مُدرجة في البورصة، وذلك مع نهاية فترة الإفصاح الممنوحة من قبل هيئة سوق رأس المال بتاريخ 17/11/2024.

,أظهرت البيانات المالية للأرباع الثلاث الأولى للعام 2024 أن الشركات المُدرجة والمُفصحة حققت أرباحاً صافية بلغت نحو 95 مليون دولار، مقارنة بـ 210 مليون دولار للفترة المماثلة من عام 2023، مما يعكس تراجعاً نسبته 55%.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين سمير حليله معلقاً على هذه النتائج: "استلمت بورصة فلسطين هذه النتائج بعد مرور أكثر من عام على الحرب على قطاع غزة وكل ما هو فلسطيني، وتأثيراتها على عجلة التنمية والاقتصاد الوطني وما تلاها من تحديات على المستوى المحلي حتى اللحظة".

وأضاف حليله أن الشركات المدرجة في بورصة فلسطين مازلت تظهر صلابتها بالرغم من كافة المعيقات، وقدرتها الاستثنائية على التكيف والتزامها الشفاف مع قاعد المستثمرين، على الرغم من التراجع في قيمة الأرباح أو الخسائر المحققة بشكل عام.

وتابع في بيان وصل لوطن نسخة عنه "نحن في بورصة فلسطين نقدّر ونتابع عن كثب جهود الشركات المدرجة الرامية لإدارة الأزمة بكفاءة، ومن خلال تواصلها مع المستثمرين والتزامها التام بتعليمات هيئة سوق رأس المال والبورصة، وخاصة فيما يتعلق بالشفافية والافصاح عبر نظام "الافصاح" الإلكتروني."

وأشار حليله أنه وبالرغم من تلك المعطيات، شكلت الشركات الرابحة نحو 76% من إجمالي عدد الشركات المُفصحة، محققةً أرباحاً بقيمة 133 مليون دولار منخفضة بنسبة 41% عما تم تحقيقه في الفترة المقابلة من العام 2023 والتي بلغت 226 مليون دولار، في حين تكبدت 11 شركة خسائر قدرت بنحو 37 مليون دولار بارتفاع في نسبة صافي الخسائر الى 130% حيث بلغت الخسائر المحققة للفترة ذاتها من العام 2023 ما قيمته 16 مليون دولار.

ومن خلال نتائج الشهور التسعة الأولى، تبين أن "الاتصالات الفلسطينية" تصدرت قائمة الشركات الأكثر ربحاً بأرباح بلغت 44 مليون دولار، وجاءت "موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات-أوريدو" في المرتبة الثانية بأرباح وصلت إلى 10.4 مليون دولار، تلاها بنك القدس في المركز الثالث بأرباح قدرها 10 مليون دولار، أما "فلسطين للتنمية والاستثمار-باديكو" فحلت في المرتبة الرابعة محققة أرباحاً عائدة على مساهمي الشركة تقارب 9.5 مليون دولار، فيما احتلت "أركان العقارية" المركز الخامس بأرباح بلغت نحو 7.8 مليون دولار.

يشار إلى أن ظروف العدوان على قطاع غزة منعت شركة الفلسطينية للكهرباء من تقديم بياناتها المالية، علماً أنه تم إيقافها عن التداول بقرار هيئة سوق رأس المال منذ اندلاع العدوان في تشرين أول 2023، مع الدمار الكبير الذي تعرضت له منشآتها وأصولها في القطاع، كما تخلفت شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات عن تقديم بياناتها حتى اللحظة.