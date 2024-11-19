الاحتلال يعلن عن مقتل جندي وعدد من الإصابات جراء استهداف حزب الله لـ"تل أبيب" و"كرميئيل" وصفد بصلية صاروخية

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان- حزب الله، استهداف مجاهديها عند الساعة الـ 10:20 من صباح اليوم الثلاثاء، قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة "كرميئيل"، بصليةٍ صاروخيّة.

وعند الساعة الـ 10 صباحاً، استهدفت المقاومة، مدينة صفد المحتلة، بصليةٍ صاروخيّة. وفي الوقت ذاته، استهدفت تجمعين لقوّات "جيش" العدو الإسرائيلي، الأول في مستوطنة "المنارة"، والثاني في مستوطنة "كفار بلوم"، بصليةٍ صاروخيّة.

وتلاها، عند الساعة الـ 11 صباحاً، استهدفت تجمعاً لقوّات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "أفيفيم"، بصليةٍ صاروخيّة.

هذا وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع 4 إصابات وحدوث انفجارات قوية سُمعت في "تل أبيب" وتحديداً في "غوش دان"، وفي منطقتي "هشارون" و"نتانيا"، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في المناطق المذكورة.

كما أقرّت بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين، اثنان منهم بحال حرجة في هجوم شنته مُسيّرة أُطلقت من لبنان على موقع عسكري صباح اليوم.

وفي "تل أبيب"، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي برصد إطلاق نحو 5 صورايخ من لبنان نحو "تل أبيب" ومحيطها.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 4 إسرائيليين بالرشقات الصاروخية الأخيرة من لبنان، اثنان منهم في "كفار يونا" شمالي "تل أبيب".

وسبق ذلك دوي انفجارات في أجواء "نتانيا" في "المركز" شمالي "تل أبيب" بعد رشقة صاروخية ثقيلة أُطلقت من لبنان.

كذلك، أكد الإعلام الإسرائيلي سقوط أحد الصواريخ في الوسط، على الأقل، وإصابة قاعدة عسكرية في "هشارون"، وأن الطواقم الطبية تعالج مصابين، بالإضافة إلى سقوط صاروخ في منطقة "شارون" شمال "تل أبيب".

بينما سقطت شظايا صواريخ اعتراضية على شارع "رقم 4"، الذي يربط الشمال بالوسط، من جراء الصواريخ الأخيرة ، وفق الإعلام الإسرائيلي.

كما تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن وابل من الصواريخ أُطلقت من جنوبي لبنان في اتجاه "كرميئيل" ومحيطها، واعترف بـرصد 25 صاروخاً وسقوط عدد من الصواريخ في المنطقة، وإصابة أحد الإسرائيليين هناك.

وشاركت مروحيات عسكرية في عملية مطاردة طائرة مُسيرّة في أجواء صفد في الجليل.

هذا واعترف الاحتلال بسقوط مصابين نتيجة صواريخ أطلقت نحو منطقة "سعسع" شرقي مدينة صفد.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد من آثار الدمار نتيجة سقوط عدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان في "شفا عمرو" في منطقة الجليل الغربي.

و أفادت مصادر لبنانية، بإطلاق صلية صاروخية نوعية من لبنان في اتجاه عمق الأراضي المحتلة، وصلية صاروخية ثانية في اتجاه الجليل الأعلى.

هذا ودوت صفارات الإنذار في صفد و"ميرون" ومحيطهما، وفي "كريات شمونه" ومحيطها، بالإضافة إلى "المطلة" في إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة، كما دوت الصفارات في "يرؤون" في الجليل الغربي، و"كفار بلوم" و"عامير" في الجليل الأعلى.

وتأتي هذه الاستهدافات، بعد ليلة سادتها حالة من الهلع والقلق بين المستوطنين الإسرائيليين بعد سقوط صاروخ من لبنان في مبنى في "تل أبيب" بشكل مباشر.

وعن المعارك في جنوبي لبنان، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع حدث صعب صباح اليوم في الشمال عند الحدود مع لبنان، لافتةً إلى إصابة عدد من الجنود في صفوف "الجيش" الإسرائيلي بعضها وصفت بالحرجة.



وفي هذا الإطار، أكدت هبوط مروحية عسكرية في مستشفى "رمبام" في حيفا، لافتةً إلى أن المروحية تنقل جنوداً مصابين بحالة خطيرة من الجبهة الشمالية، بالإضافة إلى نقل 3 مصابين من "مناطق القتال" في لبنان إلى مستشفى "زيف" في صفد.

المصدر:"الميادين"