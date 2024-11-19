كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في البلدة القديمة في القدس

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي ابتداء من الساعة السادسة مساء من يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 حتى الساعة الخامسة صباحا من يوم الخميس الموافق 21/11/2024 عن كل من المناطق التالية من البلدة القديمة في القدس :

طريق الآلام ، أجزاء من طريق باب السلسلة ، أجزاء من قناطر خضير ، طريق الواد

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.