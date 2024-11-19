مستوطنون يعتدون على رعاة ومزارعين جنوبي الخليل

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، على رعاة أغنام ومزارعين في مسافر يطا جنوب الخليل جوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين مسلحين من مستوطنة "سوسيا" المقامة على أراضي قرية سوسيا بمسافر يطا، هاجموا المزارعين ورعاة الأغنام، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووجهوا لهم الشتائم النابية.

وأضافت المصادر أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على مواطنين من عائلتي جبور والنواجعة، بينهم سيدة، واصابوهم بجروح ورضوض، ما استدعى نقل بعضهم إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

يُشار إلى أن المستوطنين وقوات الاحتلال صعّدوا من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين 1490 اعتداء خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضد الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية.