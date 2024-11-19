شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الأربعاء الموافق 20/11/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

أجزاء من منطقة بيت حنينا : وتشمل: محيط شارع وإسكانات نسيبة ، أجزاء من شارع طه حسين ، محيط شارع جبران خليل جبران ، محيط شارع الكسندر الخوري ، محيط شارع البحتري ، محيط شارع أبو ماضي ، محيط شارع الخيري ، محيط جسر النطف ، محيط شارع الفاتيكان.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.