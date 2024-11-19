البنك الإسلامي الفلسطيني وسلطة المياه يؤكدان أهمية اكتمال تنفيذ مشروع محطة التنقية في الخليل

رام الله - وطن: التقى مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي بمعالي رئيس سلطة المياه د. زياد الميمي وذلك في مقر سلطة المياه في مدينة رام الله.

وخلال اللقاء أكد السعدي حرص البنك على تعزيز التعاون مع سلطة المياه وبقية الشركاء لإتمام تنفيذ مشروع محطة التنقية في الخليل الذي يقوم البنك بتمويل المقاولين المسؤولين عن إنجاز الأعمال الخاصة به، مشيراً إلى أهمية المشروع باعتباره حيوياً واستراتيجياً وسيسهم في معالجة العديد من المشاكل البيئية والاجتماعية.

كما قدم السعدي شكره للوزير الميمي ولطاقم سلطة المياه على جهودهم وسعيهم المستمر لإيجاد الحلول لأي تحديات تواجه المشروع لضمان الانتهاء من تنفيذه ضمن الجدول الزمني المحدد، بالإضافة لعملهم على تنفيذ العديد من المشاريع الوطنية الأخرى التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً انفتاح البنك الإسلامي الفلسطيني على التعاون والشراكة مع سلطة المياه وجميع الشركاء في هذا الجانب.

بدوره أكد د. الميمي أن العمل في المشاريع الاستراتيجية يجب أن يتم بشكل متكامل لضمان تحقيق استدامة عمل هذه المشاريع، فمشروع محطة التنقية في الخليل يعتبر مشروعاً وطنياً واستراتيجياً هاماً، يتم تمويله من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وبانتهاء تنفيذ هذا المشروع سيتم حل العديد من الإشكاليات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والاستفادة من المياه المعالجة في الزراعة والصناعة وخلق فرص عمل عديدة وجديدة.

وأضاف د. ميمي أن سلطة المياه تنفذ مشروع محطة معالجة المياه العادمة المتدفقة عبر وادي السمن كجزء من مشروع إدارة المياه العادمة في الخليل، حيث يهدف إنشاء المحطة إلى معالجة 22,500م مكعب يومياً وتوفير المياه النقية ليتم إعادة استخدامها في الزراعة والصناعة، حيث تمكنت سلطة المياه من إنجاز 80% من الأعمال الإنشائية وتوريدات المعدات اللازمة للتشغيل، وسخرت كل الإمكانيات لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه تنفيذه بالتعاون مع الشركاء والأطراف المساهمة.

وشارك في اللقاء كل من مدير وحدة المشاريع في سلطة المياه م. زياد دراغمة ومدير برنامج إدارة المياه العادمة م. مراد فقها ومساعد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني للشؤون المالية والإدارية رامي طه ومدير دائرة الشؤون الإدارية في البنك لؤي جرادات.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً و100 صرافٍ آلي.