أ.د. أبو كشك يشارك في المؤتمر العالمي للغة الصينية في بكين ويوقع اتفاقية تعاون مع جامعة جيان شي

رام الله - وطن: شارك رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك والمستشار معتصم تيم وسفير دولة فلسطين في جمهورية الصين الشعبية د. شادي أبو زرقة في المؤتمر العالمي للغة الصينية 2024 في بكين، بحضور ممثلين عن ٧٠ دولة والعديد من رؤساء الجامعات التي تضم معاهد كونفوشيوس في العالم.

والتقى أ.د. عماد أبو كشك والسفير د. أبو زرقة بوزير التربية والتعليم الصيني، وبحث الطرفان إثراء سبل التعاون بينهما واستئناف عمل الأساتذة الصينيين في معهد كونفوشيوس في جامعة القدس.

على صعيد متصل، وقع أ.د. أبو كشك اتفاقية تعاون مع رئيس جامعة جيان شي السيد تشان فان، وهي الجامعة الشريكة في إنشاء معهد كونفوشيوس، وتنص على تقديم ١٠ منح دراسية جديدة لطلبة جامعة القدس سنويًا، ومنحة لطلاب بكالوريوس اللغة الصينية في جامعة القدس بحيث يدرس الطالب سنتين في جامعة القدس وسنتين في جامعة جيان شي بتغطية شاملة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أ.د. أبو كشك والسفير د. أبو زرقة والمستشار أ. معتصم تيم برئيس الجامعة تشان فان أثناء زيارة قام بها الوفد إلى الجامعة الصينية.