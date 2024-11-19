سفير فلسطين لدى ألمانيا يُطلع رئيسة البرلمان الفدرالي الألماني على مستجدات "حرب الإبادة" التي تشنها "إسرائيل"

رام الله - وطن: أطلع سفير فلسطين لدى ألمانيا ليث عرفة، رئيسة البرلمان الفدرالي الألماني (البندستاغ) باربيل باس، على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، لا سيما مستجدات حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا.

وناقش السفير عرفة مع رئيسة البرلمان ما يتوجب على ألمانيا فعله في سبيل وقف العدوان، ابتداءً بتصويب الموقف وتسمية الامور بمسمياتها، والاضطلاع بدور سياسي فاعل على اساس القانون الدولي والشرعية الدولية.

كما تناول اللقاء ما يجري تداوله من خطاب متطرف من بعض التيارات السياسية، وما يحمله من تحريض، اضافة الى مشاريع القرارات الاخيرة في "البندستاغ"، وما تثيره من قلق، بالنظر لما تحمله من مضامين.