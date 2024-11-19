استشهاد 3 شبان من قباطية برصاص الاحتلال في قرية "مثلث الشهداء" في جنين

وطن: استشهد 3 شبان من بلدة قباطية، الثلاثاء، إثر حصار جيش الاحتلال وقصفه منزلا وبيتا متنقلا بمدينة جنين.

وقال محافظ جنين، كمال أبو الرب، إن الارتباط أبلغه بـ"استشهاد 3 شبان من بلدة قباطية بعد محاصرة منزل وبيتا متنقلا وقصفهما".

وقالت وزارة الصحة انها تبلغا من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد ٣ شبان برصاص الاحتلال قرب قباطية وهم.

الشهيد رائد عبد الرحمن صادق حنايشة (٢٤ عاماً).

الشهيد أنور نضال توفيق سباعنة (٢٥ عاماً).

الشهيد سليمان عدنان سليمان طزازعة (٣٢ عاماً).

ورصد مواطنون تنكيل قوات الاحتلال بجثامين الشهداء واحتجازهم.

وأشار إلى "تجريف وتخريب واسع في البنية التحتية والشوارع خلال الاقتحام الإسرائيلي المستمر لمدينة جنين ومخيمها منذ فجر اليوم".

وكانت قوات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، تحصن فيه عدد من الشبان، وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم مع الدفع بتعزيزات عسكرية للقرية وإطلاق قذيفة إنيرجا تجاه المنزل.

واندلعت في محيط المنزل المحاصر اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال لساعات.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري مقتضب "يخوض مقاتلونا في مجموعات قباطية معارك ضارية مع قوات العدو في محاور القتال ويمطرون تحركات الجيش وتمركزات القناصة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر ."

وفجرا، اقتحم جيش الاحتلال مدينة جنين بمرافقة جرافة ثقيلة قامت بتجريف البنية التحتية.

ووفق شهود عيان فإن "دمارا واسعا لحق بالبنية التحتية والشوارع" داخل مدينة جنين.