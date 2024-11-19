ما يحمله هوكشتاين في جعبته نسخة لبنانية عن إتفاق آوسلو؟!

كتب محمد النوباني : كما رشح من اخبار فإن هدف الزيارة المكوكية التي سيبدأها اليوم المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى بيروت وتل ابيب ليس التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار على قاعدة التطبيق الحرفي والمتوازن والمتبادل للقرار الأممي ١٧٠١ بل إدخال على قاعدة إدخال تعديلات غير معلنة عليه بما يكفل تحوله إلى نسخة لبنانية عن اتفاقية آوسلو.

فهو يريد إبعاد قوات حزب الله عن الحدود إلى ما وراء الليطاني، ونشر الجيش اللبناني على الحدود بدور وظيفي هو خدمة الأمن الإسرائيلي. وإقامة منطقة عازلة بعمق من ٥-٨ كيلومترات، وفرض آليات رقابة إسرائيلية واطلسية على مطار وميناء بيروت وعلى المعابر الحدودية مع سورية لمنع إعادة تسليح حزب الله وايضاً ضمان حرية عمل سلاح الجو اللبناني في الاجواء اللبنانية متى رأى ذلك مناسباً.

وقبل كل ذلك تمكين

إسرائيل من تحيق هدفها الاهم من العملية العسكرية الاخيرة على لبنان وهو فصل الجبهة اللبنانية عن جبهة غزة ونسف مفهوم وحدة الساحات.

الاعتقاد يساورني بأن هكذا اتفاق لن يبصر النور لأنه أولا ينسف كل التضحيات التي قدمها الحزب من أجل إسناد غزة وثانياً لأنه يمكن إسرائيل من تحقيق ما عجزت عنه بالحرب من خلال السياسة والدبلوماسية وثالثاً لأنه سيحمل الحزب امام جمهوره بشكل خاص وأمام الشعب اللبناني بشكل عام المسؤولية عن كل الخراب والدمار الذي حل بلبنان لكونه ورط لبنان بحرب عبثية لا طائل من ورائها مما سيؤدي إلى اضعاف دوره

في الحياة السياسية اللبنانية وإعطاء دفعة قوية للمطالبين بنزع سلاحه.

استنادا إلى ما تقدم فإنني أستطيع الجزم بأن جولة هوكشتاين ستفشل في فرض وقف لإطلاق النار فيما ستبقى المواجهة العسكرية هي سيدة الموقف إلى أن تنضج الظروف إما إلى حرب إقليمية مدمرة أو إلى تسوية حل وسط مقبولة من الطرفين.