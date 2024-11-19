زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: قطاع غزة في حرب استنزافٍ لا تتوقّف، والشعب مُستمرٌّ في البحث عن طوق النجاة

الأيام من الرابع والثلاثين حتى الرابع والأربعين من السنة الثانية لحرب الإبادة على غزة، 8 - 18 نوفمبر 2024

يُشير الواقع اليومي في قطاع غزة إلى أنّ حكومة الحرب النازية ماضيةٌ في عدوانها، فهي تستمر في ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية في بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا، وقتل المئات من الضحايا يوميًا، حيث شُطبت عائلات بأكملها من السجل المدني.

في نفس الوقت يمارس الجيش النازي خطّته المُحكمة بفرض شكلٍ آخر من أشكال العدوان، والمُتمثّل في إيهام الناس بأنّ هناك هدوءًا نسبيًّا في المناطق المُسجلة كمناطق قتالية في وسط وغرب مدينة غزة والادّعاء بوجود منطقةٍ آمنة في الجنوب، في نفس الوقت الذي يقصف العديد من تلك المناطق، ويقتل بلا هوادة في حرب استنزافٍ للطاقات والقدرات البشرية، وتدمير ما تبقى من البنى التحتية، حيث يستهدف يوميًا مراكز إيواء النازحات والنازحين، سواء المخيمات أو المدارس، وفي الجنوب والشمال، وكذلك يستهدف الأسواق والمحلات ومخازن المساعدات وسيارات وعجلات المارة. هذا إلى جانب استمرار تحليق طائرات الكواد كوبتر وإصدارها لأصواتٍ غريبة تُثير التهديد والرعب في نفوس الناس، بينما تقوم بمراقبة كُلّ حركاتهم وسكناتهم، وتسجّل صور الوجوه والأصوات، في جاهزية للقصف المباشر فيما لو لاح طيفٌ لأيّ شيء مستهدف حتى لو كان وسط مئات من الناس.

بالرغم من كُلّ ذلك، لا يملك الناس من أجل البقاء سوى أن يحاولوا كسر حاجز الانتظار لتغيير واقعهم بعيدًا عن الخوف والتردد، فهم مُصرّون على العمل الجاد لتدبير قوت يومهم رغم المجاعة، وذلك بابتكار الجديد في صناعة طعامهم بما هو مُتاحٌ في صناديق المساعدات، بالإضافة إلى إعادة التدوير لصناعة الملابس الدافئة من البطّانيّات والأغطية قبل حلول الشتاء، وابتكار طرقٍ جديدة لإيجاد الوقود لطهي الطعام وغلي الماء.

انتشرت أيضًا مبادراتٌ تعليميةٌ عديدة في غالبية المناطق ووسط الخيام ومراكز الإيواء لمتابعة تعليم الأطفال والفتية والفتيات بعد توقّف الحركة التعليمية وضياع العام الدراسي السابق.

مبادرات النساء العملية ملهمة، وأيضًا بحث الشابات الحثيث عن عمل سواء بشكل وجاهي أو عن بُعد، وذلك رغمًا عن الجراح العميقة التي تسكنهنّ بسبب استشهاد الأزواج والأبناء والبنات والأخوة والآباء، ورغم معاناتهن على مدار كلّ الشهور الماضية من الانكشاف وانعدام الخصوصية بسبب النزوح المتكرّر والحياة في الخيام ومراكز الإيواء، وفقدان مُمتلكاتهنّ الصغيرة والبحث المُضني عن احتياجاتهنّ الأساسية، فقد قرّرت العديدات من النساء والشابات عدم الاستسلام والمضي قُدمًا طالما في العمر بقية.

حتّى الأطفال الذين فقدوا آباءهم باتوا يتحمّلون عبء عائلاتهم، كبروا وشبّوا عن الطوق وتنازلوا عن لهو الطفولة كي يتحملوا المسؤولية.

كما أنّ الكثير من الرجال في خضمّ هذه الحرب الشعواء المُستنزفة لكلّ مكونات الحياة، تنازلوا عن تمسّكهم بشكليات المقام وتشبثوا بجوهر القيمة من أجل الاستمرار في حياة كريمة لأسرهم وعائلاتهم. غالبيّتهم يركبون الدراجات الهوائية أو يتنقّلون فوق عربات تجرّها الحيوانات لقضاء حوائجهم، وقد كانوا قبل العدوان يستقلّون سياراتهم الشخصية التي إمُا تدمرت بسبب العدوان أو توقّفت عن العمل لعدم توفّر الوقود.

كما أخذ الكثير من الشباب في الأحياء المختلفة على عاتقهم تنظيف أحيائهم من الركام ومن القمامة كي يفتحوا المجال لتنقّلٍ أسهل وليكونوا هم وعائلاتهم في أمانٍ من انتشار الحشرات الحاملة للأمراض.

وقد قرّرت اللجان الشعبية في مُختلف المناطق أيضًا مواجهة تُجّار الحرب واللصوص وقرّروا الضرب بيدٍ من حديد على من يحاول العبث بقوت الشعب ومقدّراته كي تعود الأمور لنصابها الطبيعي.

الشعب ككُل يحاول أن يستفيق من وجعه وأن ينهض من أجل الاستمرار في مواجهة هذا العدوان الفاشي. ولم يعد الناس يُلقون بالاً أو يُعوّلون بأيّ شكلٍ من الأشكال على الأنظمة العربية المتواطئة مع الحلف الصهيوأمريكي، وتوقّفت المناشدات بعد أن أُميط اللّثام عن حجم الخيانة والخذلان لتلك الأنظمة، ولم يعودوا يتأمّلون بأن تُقدّم لهم أيّ هدنةٍ مُحتملةٍ أيّ بريقٍ بالتغيير الجدّي لهذا الواقع، بل هُم مُدركون أنّهم أصحاب الإرادة والفعل للتغيير.

"زينب الغنيمي، من مدينة غزة تحت القصف والحصار"