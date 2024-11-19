حزب الله يقصف " تل أبيب" للمرة الثانية في اقل من 12 ساعة

رام الله - وطن: قصف حزب الله صباح اليوم مدينة تل أبيب برشقة صاروخية، حيث دوت صافرات الانذار في مناطق واسعة وسط فلسطين المحتلة.

وقال جيش الاحتلال انه جرى رصد 5 قذائف صاروخية عبرت من لبنان إلى وسط "إسرائيل" وتم اعتراض بعضها وسقوط أخرى.

وأفادت مصادر عبرية بسقوط صواريخ بشكل مباشر على شمال "تل أبيب" وسط فلسطين المحتلة.

كما أفادت القناة 12 العبرية بسقوط شظايا صواريخ اعتراضية على الطريق 4 في "موشاف بتسرا" في منطقة الوسط.

وتأتي الرشقة الصاروخية صباح اليوم الثانية من نوعها في أقل من 12 ساعة، حيث تعرضت تل أبيب مساء أمس الأثنين لقصف صاروخي.