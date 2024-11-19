الاحتلال يعتقل اربعة مواطنين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت ثلاثة فتية، وهم: زهدي محمد محفوظ، وعمار أبو غازي، ونور أحمد جوابرة، كما اعتقلت من بلدة اذنا غرب الخليل المواطن عادل أبو اسعد، ونقلتهم الى جهة غير معلومة.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.