شبكة المنظمات الأهلية تحذر من انهيار منظومة العمل الانساني في قطاع غزة

وطن: حذرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية من انهيار منظومة العمل الانساني في قطاع غزة جراء تشديد الاحتلال القيود المفروضة على دخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة . وتشير الشبكة الى توقف عشرات المخابز والمطابخ المجتمعية عن العمل جراء قيود الاحتلال على دخول الامدادات الغذائية حيث يعتمد معظم سكان قطاع غزة عليها في غذاءهم اليومي بعد ان فقدوا مصادر دخلهم.

وتحذر الشبكة في بيان وصل لوطن نسخة عنه من التداعيات الخطيرة لهذا التدهور المتسارع على الاوضاع الانسانية وتاثيرات ذلك على واقع حياة السكان الذين بات معظمهم يعانون من النزوح المتكرر ويمكثون في خيام مهترئة لا تستطيع ان تصمد في وجه المطر والبرد والرياح. وتجدد الشبكة مطالبتها للامم المتحدة بإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة وتحمل مسؤوليتها القانونية والاخلاقية تجاه هذا التدهور الحاصل على كافة المستويات وانقاذ حياة السكان وتوفير الحماية لهم بكل مستوياتها.

كما تطالب الشبكة بتكثيف الجهود على كافة المستويات من اجل وقف سطو بعض العصابات المنظمة والافراد على قوافل المساعدات وتأمين وصولها الى مستحقيها في وقت بات اطفالنا يعانون من حالات شديدة من سوء التغذية تهدد حياتهم. وتؤكد الشبكة اننا امام مرحلة هي الاخطر والاسوأ من العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني وبخاصة في شمال قطاع غزة مما يتطلب تدخلا جادا من كل الاطراف الدولية لوقف العدوان ودخول المساعدات وحماية المدنيين وإنصاف الضحايا. كما تطالب الجهات الفلسطينية وبخاصة الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه التحرك على كافة المستويات الوطنية والدولية لوقف العدوان ورفع الحصار وتعزيز صمود ابناء شعبنا في قطاع غزة.