المبعوث الأمريكي هوكشتاين يصل إلى لبنان

وطن: أفادت مصادر لبنانية الثلاثاء بوصول الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين إلى لبنان، لاستكمال مفاوضات وقف النار مع إسرائيل، فيما قال إعلام عبري إن هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى تسوية.

وافادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بان حقائب الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكستين أخضعت للتفتيش الدقيق عملا بالاجراءات المتبعة في المطار.

ونفى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وجود اتفاق حتى الآن بين لبنان وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار.

وقال جيك سوليفان في لقاء مع قناة PBS الأميركية بشأن المفاوضات الجارية لوقف الحرب في لبنان: "ليس لدينا اتفاق (..) لكننا نعتقد أننا نشهد تقدماً ونعتقد أن كلا الجانبين، اللبناني والإسرائيلي، قد أبديا استعداداً لإنجاز ذلك وإنجازه في إطار زمني قصير".

وقال موقع "واينت" إن زيارة هوكشتاين إلى بيروت من المتوقع أن تكون "رحلة مصيرية تتعلق بالتسوية مع لبنان"، لافتا إلى أنه بحسب التقييم الأمريكي للوضع فإن هناك احتمالا يزيد عن 50% للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف الموقع العبري بأن هوكشتاين لم يكن ليأتي إلى بيروت لو كان قد رأى أنه لا توجد فرصة. وقد تلقى ردود فعل إيجابية من لبنان جعلته يعتقد أن بإمكانه القدوم إلى المنطقة.

ولفت "واينت" إن "هوكشتاين جاء في الواقع، لإغلاق الحدود وليس لجولة أخرى من المفاوضات. لقد تم إنجاز الكثير من العمل خلف الكواليس ولم تكن هناك فجوات كبيرة".

ومن المرتقب أن يلتقي الموفد الأمريكي برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على أن يتوجه إلى إسرائيل يوم الأربعاء أو الخميس.

وقال الموقع إن "وصول هوكشتاين إلى لبنان يعني أن الاتفاقيات أصبحت قريبة، ويمكن الإعلان عن ذلك خلال وقت قصير نسبيا - لكن ليس من الواضح ما إذا كان هوكشتاين سيعلن وقف إطلاق النار من لبنان أم من إسرائيل. التقدير في إسرائيل هو أن إيران أعطت الضوء الأخضر لحزب الله للموافقة على وقف إطلاق النار، ربما لإرسال رسالة إيجابية إلى رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب".