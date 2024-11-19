منظمة البيدر: سلطات الاحتلال تهدم بركسات وتخطر بهدم أخرى في الأغوار الشمالية

رام الله - وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات متأخرة من مساء يوم الاثنين،باقي بركسات وبيوت للسكن في تجمع أم الجمال بعد تهجير المواطنين منها ،واخطرت بهدم غرفتين للسكن و3 بركسات أعدت حظائر للاغنام في بردلة ،وايضا اخطر ت بوقف عمل لمنشأت ومساكن في حمامات المالح في الأغوار الشمالية.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي وصل لوطن نسخة عنه ، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، هدمت بركسات للسكن في تجمع أم الجمال بعد تهجير أصحابها منها ،واخطرت بهدم غرفتين للسكن و 3بركسات للاغنام في بردلة للمواطنين مجاهد سليمان احمد صوافطة و انور جميل محمود صوافطة و خالد رشدي صوافطة ،واخطرت بوقف اعمال في منشآت في المالح للمواطنين طارق وعلي حميد كعابنه.

واشار إلى إن المنشأت المستهدفة بالهدم هي منشآت سكنيه وزراعية، وإن سكان في تلك المناطق برمتها مهددون بنكبة أكبر من تلك التي عايشها أجدادهم عند تهجيرهم في عام 1948.

ويسعى الاحتلال منذ سنوات إلى تفريغ منطقة الاغوار من التجمعات البدوية ، وذلك من أجل إفساح المجال للتمدد الاستعماري ونشر المستعمرات في المنطقة، لتصبح المنطقة الشرقية للضفة الغربية منطقة استعمارية بالكامل.