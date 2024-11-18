المقاومة تدمّر آليات للاحتلال شمالي غزة وتستهدف تجمّعاته جنوبي رفح

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" أنّها استهدفت دبابة تابعة للاحتلال من نوع "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الجمعية الإسلامية وسط مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وتمكن مقاتلو القسام من استهداف قوة راجلة من جيش الاحتلال قوامها 12 جندياً بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة الجمعية الإسلامية وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وقالت الكتائب، إنّ مقاتلوها تمكنوا من قنص 5 جنود من جيش الاحتلال في منطقة "الجواني" وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع

من جانبها، قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون النظامي (عيار الـ 60) جنود وآليات الاحتلال المتوغلين وسط مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلنت السرايا أنّها دمرت آلية عسكرية تابعة للاحتلال متوغلة قرب "القرعة الخامسة" في منطقة العطاطرة غرب مدينة بيت لاهيا بتفجير عبوة ثاقب البرميلية شديدة الانفجار كانت مزروعة مسبقاً.

كما قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون النظامي ( عيار الـ60) تجمعاً لجنود الاحتلال المتمركزين عند الحدود الفلسطينية المصرية جنوبي مدينة رفح.