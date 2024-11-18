اصابة 4 اسرائيليين جراء استهداف حزب الله لـ"تل ابيب" بصلية صاروخية

وطن: أصيب 4 إسرائيليين، مساء الإثنين، إثر سقوط صواريخ وسط "تل أبيب"، بعد رشقة أطلقت من لبنان.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أنه سجلت 4 إصابات، بينها واحدة خطيرة، في الرشقة الصاروخية الأخيرة، باتجاه تل أبيب ومحيطها.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، بأن صواريخ لبنان التي استهدفت تل ابيب، أسفر عنها أيضًا حريق في مبنى وحافلة في "بني براك"، بعد تفعيل صفارات الإنذار.

وتحدثت صحيفة يسرائيل هيوم، عن سقوط صاروخ قرب مجمع تجاري بمدينة رمات غان بمنطقة تل أبيب واندلاع حريق بالمنطقة.

وقالت شرطة الاحتلال في تل أبيب، أن حزب الله استخدم صاروخا يحمل رأس حربيا ثقيلا جدا، ضرب تل ابيب وأحدث دمارا كبيراً.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن شرطة الاحتلال، قولها إن هناك مخاوف من انهيار مبنى في رمات غان في تل أبيب، عقب إصابة مباشرة بصاروخ.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب.

كما تحدثت تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء من مدينة "رمات غان".