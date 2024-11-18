لبنان: شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على زقاق البلاط في العاصمة بيروت

وطن: جدّد الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، عدوانه على العاصمة اللبنانية بيروت، وشنّ غارةً استهدفت منطقة زقاق البلاط، في قلب العاصمة.

وفي حصيلة محدّثة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية للغارة المعادية، استُشهد 5 أشخاص، بينما أُصيب 24 آخرون بجروح.

وأفادت مصادر لبنانية، بأنّ العدوان الإسرائيلي على زقاق البلاط استهدف بصاروخين، على الأقل، من مسيّرة، الطبقة الأرضية، في مبنى مؤلف من 4 طبقات.

وبحسب ما أوضحت المصادر، استهدف العدوان مكتب مختار المحلة في زقاق البلاط، بصورة مباشرة.

يأتي ذلك بعد استهداف الاحتلال، الأحد، منطقتي رأس النبع ومار الياس في العاصمة بيروت أيضاً.

وأعلنت وزارة الصحة الحصيلة النهائية لهاتين الغارتين، وجاءتا على النحو التالي: 7 شهداء، بينهم امرأة، و16 جريحاً، في رأس النبع، و3 شهداء، بينهم امرأة، و29 جريحاً، في مار الياس.