حزب الله ينشر مشاهد استهداف قاعدة "شراغا" العسكرية بين نهاريّا وعكّا شمالي فلسطين المحتلة

وطن: نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مشاهد من استهدافه قاعدة شراغا التابعة لجيش الاحتلال الواقعة بين نهاريّا وعكّا شمال فلسطين المحتلة.

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و17 ثانية، ظهر مسحاً جوياً للقاعدة التي تضم المقر الإداري لقيادة لواء غولاني، ومن ثم تخير وتجهيز لمنصّة الصواريخ.

كما أظهرت بعدها، لحظة اطلاق رشقة من الصواريخ نحو الهدف، أعقبها تصوير من كاميرات المستوطنين للصواريخ التي عبرت فوقهم ووصلت إلى هدفها بنجاح.