إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر

وطن: أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقتي "الجامع الكبير"، والبوابة"، وسط إطلاق قنابل الصوت، والغاز السام، صوب المنازل والمحال التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

يشار إلى أن الاحتلال صعد في الآونة الأخيرة من اعتداءاته على بلدة الخضر، المتمثلة بالاقتحامات اليومية وإطلاق قنابل الغاز صوب المواطنين والمنازل، ومداهمة المحال التجارية.