سيناتور أميركي: سنعاقب "الجنائية الدولية" إذا لم تُسقط مذكرة اعتقال نتنياهو

وطن: قال السيناتور الأميركي، جون ثون، إن "الولايات المتحدة يجب أن تمرر تشريعاً يهدد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات، إذا سعت لإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وآخرين.

وأضاف ثون في تغريدة على منصة "أكس"، أنه "إذا لم تتراجع المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام عن أفعالهما الشنيعة وغير القانونية لمتابعة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، فيجب على مجلس الشيوخ أن يقر على الفور تشريعات العقوبات، كما فعل مجلس النواب".

وأكد السيناتور الأميركي أنه "إذا لم يتحرك زعيم الأغلبية شومر، فإن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ستقف مع حليفتنا الرئيسة إسرائيل، وتجعل هذا التشريع - وغيره من التشريعات الداعمة - أولوية قصوى في الكونغرس المقبل".

وطالب المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية المحكمة، في أيلول/سبتمبر الماضي، بالإسراع في إصدار مذكرتي اعتقال لكل من نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، في ضوء تردي الأوضاع في قطاع غزة.

المصدر:"الميادين"