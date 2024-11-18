الاحتلال يقر بـ66 إصابة في جبهتَي الشمال والجنوب خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أن حصيلة الإصابات التي دخلت مستشفيات الاحتلال، يوم أمس الأحد حتى صباح الاثنين، أي خلال الـ24 ساعة الماضية هي 66 إصابة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن عدد الإصابات التي دخلت مستشفيات الشمال خلال الـ24 ساعة الأخيرة هي 36 إصابة، وتوزعت الإصابات على الشكل الآتي: مستشفى "نهاريا" 19 إصابة، 8 إصابات في مستشفى "زيف" في صفد، 5 في "الكرمل"، إصابتان في مستشفى "بني تسيون" إصابة في كل من مستشفى "رمبام" في حيفا، و"خيلل يافيه".

أما عدد الإصابات الكلّيّة التي دخلت مستشفيات الاحتلال الإسرائيليّ منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023 فبلغ 22240 إصابة.

المصدر:"الميادين"