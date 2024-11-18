اعضاء الحزب الشيوعي الصيني هم المناضلون الطليعيون أصحاب الوعي الشيوعي لطبقة العمال الصينية

كتبت: رانيا الحمدالله

العامل والفلاح والعسكري والمثقف الصيني والثوريون الآخرين البالغ من العمر 18 عاما، ويعترفون بمنهاج الحزب ودستوره، ويرغبون في الانضمام إلى إحدى المنظمات الحزبية ويعملون فيها بجد واجتهاد، وينفذون قرارات الحزب ويقدمون رسوم الحزب في مواعيد محددة، يمكنهم أن يطلبوا الانضمام إلى الحزب الشيوعي الصيني.

ويعد الحزب الشيوعي الصيني أكبر حزب سياسي في العالم، بعدد منتسبين تجاوز 100 مليون عضو، وتعاون وانفتاح على مستوى العالم، فيما يتطلب الانتساب له تدقيقاً ودراسة معمقة، حيث أن 25% فقط من عدد الطلبات هو ما يتم قبوله وقبول أعضاء الحزب الجدد يكون بواسطة فرع الحزب، والتمسك بمبدأ قبول الأفراد.

مدرسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في بكين، والمعروفة أيضًا باسم مدرسة الحزب المركزية، هي مؤسسة للتعليم العالي تقوم على وجه التحديد بتدريب كوادر الحزب الشيوعي الصيني. والرئيس الحالي للمدرسة هو تشين شي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.

خلال زيارة وفد صحفيي المركز الدولي للإعلام إلى المدرسة الحزبية، أكد نائب رئيس المدرسة الحزبية ، شي تشونغ تاو أن الصين حققت معجزة تنمية اقتصادية سريعة، واستقرارا لمدة طويلة باعتراف المجتمع الدولي، نتيجة التنفيذ الناجح لسياسة الانفتاح والإصلاح، فقبل 40 عاماً لم يكن الصينيون أنفسهم يتوقعون تحقيق هذه الدرجة العالية من التنمية، إذ تم إصلاح عدة جوانب منها الأرياف، التي بدأ تطبيق نظام التعاونيات فيها، وأصبحت الأراضي لجميع المزارعين، وتحولت الملكية لكل أسرة وقرية، ما زاد الحيوية الإنتاجية.

اضافة الى أن المدرسة تركز على اعداد كوادر الوزارات والجيش والمؤسسات وخريجوها على مستوى قادة كبار، إضافة للبحث والتفسير للنظريات الحزبية وخصائص الاشتراكية في العصر الحديث، والبحث الاجتماعي وتطوير الفلسفة والعلوم الاجتماعية ذات الخصائص الصينية، وهناك تعاون بين المدرسة وحوالي 200 دولة، وقد درس بعض مسؤولي العالم فيها.

وخلال الزيارة الصحفية أوضح نائب رئيس المدرسة أن هدف الحزب والدولة الصينية بناء نظام اقتصاد اشتراكي عالي المستوى، وتفعيل قوة محركة للاقتصاد في المجتمع كله ، مشيراً إلى إنجاز خطوات متقدمة في عملية الحضرنة وتقليص الفجوة بين المدن والأرياف، لكنها تحتاج جهد وسرعة أكبر، فاليوم نسبة الحضرنة 66%، ويواصل الحزب كسر الحواجز في التعليم والتكنولوجيا بين الريف والمدن. مضيفا أن الصين حققت مكانة رائدة في تطوير اقتصاد صديق للبيئة.

تأسست مدرسة الحزب باعتبارها مدرسة ماركس الشيوعية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في رويجين، جيانغشي في عام 1933، وتم إعادة هيكلتها بشكل فعال في عام 1977، يُسمح للمدرسة، اعتبارًا من عام 2012، بمنح درجات الماجستير في 14 مجالًا دراسيًا ودرجات الدكتوراه في ثمانية مجالات.