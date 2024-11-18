منظمة البيدر: سلطات الاحتلال تعتقل مواطنا من تجمع راس العين شمال اريحا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأثنين، مواطنا من تجمع راس العين البدوي شمال اريحا.

وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي، بأن قوات الاحتلال داهمت تجمع راس العين البدوي شمال اريحا واعتقلت المواطن : أياد محمود اسحاق رشايدة بعد مداهمة عدة منازل في التجمع منازلهم وتفتيشها.

وأشار إلى أن الاحتلال ومستوطنيه يقتحمون التجمع بشكل شبه يومي ،وطالت هذه الاستهدافات المواطنين في كل شيء ،من عمليات حرق البيوت وسرقة الأغنام ،واتلاف ممتلكات ،وتخريب أنابيب المياه والخلايا الشمسية.