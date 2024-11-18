المتحدث باسم نتنياهو المتهم بتسريب وثائق سرية يخطط للانتحار في السجن

وطن: قالت مصادر عبرية ان مصلحة اسجون الاحتلال تخشى أن إليعزر فيلدشتاين، المتحدث باسم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والمتهم بتسريب وثائق سرية يخطط للانتحار في زنزانته في السجن.

وأفادت مصلحة السجون بأن سجانين عثروا في زنزانة "المعتقل الأمني" في سجن على مستمسكات استوجبت، وفقا لتعليمات مفوض السجون، نقله بشكل فوري إلى زنزانة تخضع لمراقبة من أجل منع الانتحار.

وتمتنع مصلحة السجون في هذه الحالات عن نشر تفاصيل حول الموضوع، لكن صحافيين إسرائيليين أفادوا بأن المقصود هو فيلدشتاين وأنه تم العثور على حبل مشنقة في زنزانته.