البنك الإسلامي الفلسطيني يعلن عن بياناته المالية للربع الثالث من العام 2024

وطن: أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام 2024 والتي أظهرت متانة مركزه المالي واستقراره خلال هذه الفترة رغم كافة الظروف والتحديات، وبما ينسجم مع خططه وتوجهاته للمرحلة القادمة.

ووفقاً للبيانات المالية التي أفصح عنها البنك فقد بلغ مجموع الموجودات 1,507,426,667 دولار مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما بلغ مجموع المطلوبات 1,356,724,284 دولار، وبلغت حقوق الملكية 150,702,383 دولار.

كما أظهرت النتائج المالية أن ودائع العملاء بلغت 1,299,772,680 دولار فيما بلغ صافي التمويلات الائتمانية المباشرة 942,810,462 دولار، وسجل صافي الربح بعد الضريبة 2,062,522 دولار.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إنه رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة التي يمر بها شعبنا إلا أن استمرار العمل والإنجاز يشكل عاملاً مهماً من عوامل الصمود، موضحاً أن النتائج المالية التي حققها البنك حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي تؤكد متانة مركزه المالي واستقراره و تنسجم مع الخطط التي تم وضعها للعمل في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، مشيراً إلى أن النتائج أخذت بعين الاعتبار تعليمات الجهات الرقابية المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين حالياً، وأن التراجع في الأرباح يأتي بفعل تجنيب البنك مخصصاتٍ لمواجهة الآثار المترتبة على الأوضاع في غزة.

وأضاف السعدي: "هذه النتائج ورغم الظروف الصعبة المحيطة، تأتي بفضل اتباع مجلس الإدارة ولجانه المختلفة للممارسات الفضلى للحوكمة الرشيدة والتميز المؤسسي وإدارة المخاطر، إضافةً للجهود المميزة التي يبذلها موظفو البنك في مختلف الفروع والإدارات، وبإشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تحافظ على التزام كافة أعمال البنك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء".

وأكد السعدي أن طواقم البنك في قطاع غزة لا زالت تعمل ووفق الإمكانيات المتاحة لتقديم الخدمات لعملاء البنك وذلك من خلال فرع دير البلح انطلاقاً من التزام البنك بخدمة عملائه وتقديم الخدمات المصرفية لهم مهما كانت الظروف والتحديات.

وبين السعدي أن البنك ماضٍ في تطبيق خطته الاستراتيجية للأعوام 2023-2026 والتي تستند على الريادة في التحول الرقمي وتنمية الكوادر البشرية وتعزيز بيئة العمل والتميز في إدارة علاقات العملاء والحفاظ على أداء البنك المتميز في مجال المسؤولية المجتمعية المستدامة.

وأضاف السعدي: "عملنا منذ بداية العام على تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة للعملاء والتي تعزز تجربتهم المصرفية وكان آخرها إطلاق نسخة جديدة ومحدثة من تطبيق إسلامي موبايل وخاتم وسوار الدفع الذكي، وبالتوازي مع ذلك حرصنا على تعزيز مساهماتنا في مجال المسؤولية المجتمعية المستدامة خاصة البرامج التي تسهم في إغاثة ومساعدة أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً و100 صرافٍ آلي.