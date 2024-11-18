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شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

18.11.2024 11:03 AM
شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق 19/11/2024  عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

منطقة غزيل و إم ليسون ، محيط شارع إم ليسون , محيط شارع أبو عبيدة ، محيط بقالة أبو علاء ، محيط المدرسة. 

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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