شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق 19/11/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس :

منطقة غزيل و إم ليسون ، محيط شارع إم ليسون , محيط شارع أبو عبيدة ، محيط بقالة أبو علاء ، محيط المدرسة.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.