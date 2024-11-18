الموفد الامريكي هوكستين يصل بيروت غدا لإجراء مفاوضات حول اتفاق وقف اطلاق النار

رام الله - وطن: قال مصدر سياسي لبناني لوكالة "رويترز" إن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكستين سيصل إلى بيروت يوم غد الثلاثاء لاستكمال المفاوضات بشأن وقف اطلاق النار.

ووفقا للمصدر، سيغادر هوكستين بيروت في نفس اليوم متجها إلى "تل أبيب"، وذلك لنقل جواب لبنان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، مبينة أن "حزب الله" يعتبر أن المقترح الأمريكي يشكل "إطارا تأسيسيا" لأي اتفاق محتمل لوقف النار، لكنه في الوقت نفسه يشدد على أن المقترح يحتاج إلى نقاش طويل قبل قبوله.