الاحتلال يستولي على مضخة مياه في الأغوار الشمالية

وطن: استولت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، على مضخة مياه لأحد المزارعين في خربة "الدير" بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي عين البيضا عمر فقهاء، بأن الاحتلال استولى على مضخة مياه موضوعة على أحد الينابيع في خربة الدير للمواطن، محمد فايز دراغمة، تستخدم لري المحاصيل المروية المزروعة في تلك المنطقة.

يذكر أن خربة الدير هي إحدى المناطق الحدودية التي يستغلها المواطنون في زراعة أراضيها، مستفيدين من تواجد الينابيع فيها.

وكان المستوطنون بحماية مباشرة من جيش الاحتلال، استولوا العام الماضي على شبكات مياه للمواطنين في المنطقة.